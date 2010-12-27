МФЦ станут осуществлять все виды госуслуг

Больше не нужно будет ходить в приемные госструктур.

Многофункциональные центры могут стать единым каналом коммуникации между гражданами со всеми органами власти. Об этом 21-го июня сообщили в "Известиях" со ссылкой на презентацию реформы в Минэкономразвития.

Это позволит подать заявление в полицию или судебный иск, зарегистрировать брак или обратиться за господдержкой в одном месте. Приемные госструктуры, которые контактируют с населением и бизнесом, постепенно ликвидируют. Вместо них нужно будет обращаться в МФЦ. Там же создадут институт омбудсмена по защите интересов заявителей. Они будут контролировать, чтобы госорганы реагировали на обращения граждан и предпринимателей о нарушении их прав.

Кроме того, в центре можно будет сдать биометрические данные и оплатить массовые услуги коммерческих компаний: естественных монополий, страховых организаций, ЖКХ, предприятий из социально значимой сферы.

На данный момент Минэкономразвития только начало разработку концепции. В правительство ее собираются внести осенью.

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