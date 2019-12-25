В Петербурге могут исключить балконы из программы капремонта

Депутатам предстоит разработать отдельную программу.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге намерены исключить балконы из программы капремонта. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Павел Качкаев.

Отмечается, что депутатам предстоит разработать отдельную программу.

Например, часть средств, которая идет на капитальный ремонт, направить на балконы Павел Качкаев.

Также ремонт балконов намерены выделить в отдельную программу.

Ранее мы сообщали о том, что ликероводочный завод "Ливиз" в центре Петербурга выставят на торги.

Фото: Piter.TV