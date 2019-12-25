Ликероводочный завод "Ливиз" в центре Петербурга выставят на торги

"Ливиз" был основа в 1897 году и тогда назывался "Казенный винный склад".

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге выставили на торги ликероводочный завод "Ливиз". Об этом сообщила газета "Ведомости".

Ликероводочный завод "Ливиз" представляет комплекс зданий общей площадью 33 тысячи квадратных метров, которые занимают территорию в 3,6 гектара.

Предполагается, что в ближайшее время будет объявлена дата торгов. Стоимость лота тоже пока держится в секретере.

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