В Петербурге мобилизованный мужчина через суд добился медкомиссии

В четверг, 13 октября, через суд мобилизованный житель Петербурга добился медицинской комиссии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Красногвардейский суд города рассмотрел иск. Суд назначил военно-врачебную экспертизу и установил срок ее проведения – 10 дней. Производство по делу приостановили до получения результатов.
Ранее Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России. Она потребовала объяснений от вице-губернатора Олега Эргашева.
Фото: Piter.tv
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