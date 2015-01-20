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В Петербурге мобилизованный мужчина через суд добился медкомиссии
Сегодня, 21:53
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В Петербурге мобилизованный мужчина через суд добился медкомиссии

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Суд назначил военно-врачебную экспертизу и установил срок ее проведения – 10 дней.

В четверг, 13 октября, через суд мобилизованный житель Петербурга добился медицинской комиссии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Красногвардейский суд города рассмотрел иск. Суд назначил военно-врачебную экспертизу и установил срок ее проведения – 10 дней. Производство по делу приостановили до получения результатов.

Ранее Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России. Она потребовала объяснений от вице-губернатора Олега Эргашева.

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, суд, экспертиза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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