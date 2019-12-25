В Петербурге мобилизовали 30% от установленного плана

На сегодняшний день, 30 сентября, в Петербурге призвали в рамках мобилизации около 30% от установленного плана. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, пишут
"Невские Новости".
Поветски разосланы 8 тыс. горожан. При этом общее число, которое необходимо призвать, является закрытой информацией. Военные комиссариаты продолжают вручать повестки.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что первый иск к военкомату по мобилизации зарегистрировали во Фрунзенском районе Петербурга.
Фото: Минобороны РФ
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