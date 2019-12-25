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В Петербурге мобилизовали 30% от установленного плана
Сегодня, 15:05
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В Петербурге мобилизовали 30% от установленного плана

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При этом общая цифра плана не раскрывается.

На сегодняшний день, 30 сентября, в Петербурге призвали в рамках мобилизации около 30% от установленного плана. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, пишут 
"Невские Новости".

Поветски разосланы 8 тыс. горожан. При этом общее число, которое необходимо призвать, является закрытой информацией. Военные комиссариаты продолжают вручать повестки. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что первый иск к военкомату по мобилизации зарегистрировали во Фрунзенском районе Петербурга.

Фото: Минобороны РФ

Теги: мобилизация, повестка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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