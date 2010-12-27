В Петербурге многомиллионные кредиты обернулись для пенсионерки уголовным делом

Женщина обязана выплатить более 3 млн рублей по кредитному договору.

В Петербурге в отношении 59-летней петербурженки возбудили уголовное дело из-за многомиллионных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по городу.

Как оказалось, женщина должна была погасить более трех миллионов рублей. Однако расставаться с деньгами она не спешила. В итоге судебный пристав принудил ее погастиь долг. После этого платежей так и не поступило. Известно, что женщина взяла еще один кредит в семь миллионов рублей. В ведомстве заявили, что и в этот раз петербурженка решила не платить.

Суд Петербурга возбудил уголовное дело по статье о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

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