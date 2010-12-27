Полицейские задержали грабителей, напавших на чету пенсионеров

Они избили стариков и украли 100 тысяч рублей.

В Невском районе Петербурге сотрудники правопорядка задержали подозреваемых в ограблении двух пенсионеров,сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

27 сентября двое мужчин проникли в квартиру пожилой пары в доме по улице Ольги Берггольц, представившись сотрудниками по сбору подписей. В квартире они избили 82-летнего мужчину и его столь же пожилую супругу, похитили 100 тысяч рублей и две бутылки алкоголя. Женщине после визита разбойников понадобилась помощь: с травмами средней тяжести ее доставили в больницу.

Преступников задержали спустя несколько часов на улице Пинегина. 30- и 32-летние неработающие пермяки, как выяснилось, ранее были оба судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Один из мужчин задержан, второй пока отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Piter.tv писал, что дело священника, отказавшегося лечить дочь от ВИЧ, закрыли.

Фото: Piter.tv