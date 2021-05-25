В Петербурге иностранцы нелегально ставили "своих" на миграционный учёт

Они "легализовали" свыше двух тыс. мигрантов.

В Петербурге сотрудники Росгвардии поймали банду мигрантов, которые занимались нелегальной постановкой на миграционный учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали трех уроженцев ближнего зарубежья, которые в течение двух лет под видом юрлица изготавливали поддельные документы и ставили печати. Они "легализовали" в России свыше двух тыс. мигрантов.

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга