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В Петербурге иностранцы нелегально ставили "своих" на миграционный учёт
Сегодня, 17:02
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В Петербурге иностранцы нелегально ставили "своих" на миграционный учёт

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Они "легализовали" свыше двух тыс. мигрантов.

В Петербурге сотрудники Росгвардии поймали банду мигрантов, которые занимались нелегальной постановкой на миграционный учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Правоохранители задержали трех уроженцев ближнего зарубежья, которые в течение двух лет под видом юрлица изготавливали поддельные документы и ставили печати. Они "легализовали" в России свыше двух тыс. мигрантов.

Ранее на Piter.tv: суд отправил в СИЗО серийных воришек сливочного масла.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга

Теги: мвд, мигранты, миграционный учет, мошенники, полиция, росгвардия, ставили нелегально на учет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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