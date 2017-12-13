В Петербурге мигранты купили покровительство майора полиции за 45 тыс. рублей

Сотрудника полиции задержали при получении взятки.

20 февраля суд Невского района огласил приговор в отношении майора полиции Евгений Королева, который, несмотря на звание, решил получить заработок на стороне и прикрывал незаконную сдачу государственной собственности в аренду мигрантам.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Коралев занимал должность старшего уполномоченного полиции 32 отдела УМВД России по Невскому району. Обнаружив факт незаконной аренды помещений выходцам из Средней Азии, он согласился на получение взятки в размере 45 тысяч через посредника за свое молчание м полное покровительство.

Майора полиции задержали при получении части договоренной суммы (20 тыс. рублей). Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал Королева виновным по статье "Получение взятки" и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также подсудимого лишили права занимать должности в государственных органах правоохранительной службы сроком на 2 года с аннулированием специального звания майора полиции.

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