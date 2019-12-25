Документ принят в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам "Прямой линии".

В среду, 10 июня, стало известно о том, что петербургские медики смогут получать социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что соответствующий документ принят в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам "Прямой линии". Теперь медики обеспечат жильем за счет бюджетных средств субъекта России.

Отмечается, что также право на социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили медработники, которые проживают в коммунальных квартирах.

Ранее мы сообщали о том, что переболевшие COVID-19 петербургские медики станут донорами плазмы.

Фото:Piter.TV