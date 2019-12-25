За весь период забора было заготовлено и отправлено в больницы 88 плазм.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что переболевшие COVID-19 петербургские медики станут донорами плазмы. Об этом сообщила главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

В Северной столице заготовлено и отправлено порядка 88 соответствующих плазм. Отмечается, что заготовка крови началась в мае и её производили в два потока. Так, плазму крови отдельно брали у тех, кто переболел в стационарных условиях и для тех, кто переболел дома.

Отмечается, что 40 пациентам уже осуществили переливание.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умер 41 пациент.

Фото:Piter.TV