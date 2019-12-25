Успешно излечились - 186 человек.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умер 41 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным статистики в России за последние сутки от COVID-19 скончались 171 человек. При этом 41 пациент ушел из жизни в Петербурге и один человек в Ленобласти. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Москве.

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице умерло 433 пациента. Всего заболело - 19 153 человек, а вылечись от коронавируса – 8 101 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,8.

Фото:pixabay