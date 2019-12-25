В Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,8

По рекомендациям Роспотребнадзора, при этом коэффициенте можно приступать ко второму этапу снятия ограничений.

Коэффицент распространения коронавируса в Петербурге 9 июня снизился до уровня в 0,8. По указаниям Роспотребнадзора, этот показатель соответствует началу второго этапа снятия ограничений.

Данный коэффициент считается следующим образом – количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество больных за предыдущие 4 дня. Регионы, где данный коэффициент равен или ниже 1, а также достаточно свободных коек и охват тестирования в рамках нормы, могут смягчать ограничительные меры. При коэффициенте в 0,8 можно переходить ко второму этапу, при 0,5 и меньше – к третьему.

Еще 7 июня, коэффициент в Петербурге был 0,96. Накануне в Петербурге открылись непродовольственные магазины.

Фото: Piter.TV