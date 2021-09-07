В Петербурге мать оспаривает запись о дочери, которую никогда не рожала

Жительница требует в суде исключить ее имя из документов о рождении ребенка.

В Санкт-Петербурге в суд поступил иск от женщины, которая требует признать ошибочной запись о её материнстве. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

По данным ведомства, в документах указано, что истец в октябре 2007 года родила девочку в одном из городских роддомов и оставила её. Ребёнок воспитывался в детских учреждениях, а впоследствии на имя женщины был начислен долг по алиментам в размере 1,7 млн руб.

Истец утверждает, что в тот период находилась за границей, где родила сына, и не имеет отношения к указанной девочке. Она требует через суд исключить её имя из актовой записи о рождении, признать недействительной графу "мать" в свидетельстве и провести экспертизу для установления истинного происхождения ребёнка.

Теперь суду предстоит установить, кто является настоящей матерью девочки и каким образом в официальных документах оказалось имя женщины, которая, по её словам, никогда не находилась в указанном роддоме.

Фото: Piter.TV