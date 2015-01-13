В Петербурге массово выставляют на продажу салоны красоты на фоне реформы НДС

Более 40% петербургских салонов готовы уйти с рынка из-за изменения налоговых правил.

В Петербурге значительная часть салонов красоты готовится покинуть рынок из-за предстоящего перехода на новую систему уплаты НДС, которая вступит в силу в 2026 году.

Аналитики отмечают, что в городе работает более 4,2 тыс. салонов красоты, из которых около 40% уже выставлены на продажу. Президент Ассоциации индустрии красоты Лялья Садыкова заявила, что это "катастрофа". По её словам, основная причина связана с изменением налоговых правил, которые затронут предприятия, работавшие по упрощённой системе.

С 2026 года обязанность уплаты НДС будет распространяться на компании с доходом выше 20 млн рублей, тогда как ранее порог составлял 60 млн рублей в год. В 2027 году лимит снизится до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Представители отрасли также указывают на дополнительные сложности: медленное восстановление спроса, рост числа самозанятых специалистов, снижение рентабельности на фоне увеличения расходов на аренду и материалы.

По информации "Авито", в Петербурге официально выставлены на продажу почти 300 салонов красоты. Участники рынка обратили внимание и на продажу крупной федеральной сети, включающей 19 собственных точек и 523 франшизных салона в 180 городах. Предположения о том, что речь может идти о сети "Цирюльник", были опровергнуты её основателем Виталием Угренюком, который заявил "Фонтанке": "Компания не продается".

