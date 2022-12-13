В Петербурге маршруты автобусов №37, 105, 106 и 181 изменятся до июня

Также перенесут остановку "угол шоссе Революции". Маршруты скорректируют из-за реконструкции водопровода на Пискарёвском проспекте.

С 1 февраля по 2 июня изменят автобусные маршруты №37, 105, 106, 181, а также перенесут остановку "угол шоссе Революции". Маршруты скорректируют из-за реконструкции водопровода на Пискарёвском проспекте. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобусы №37 и 106 проследуют от конечной остановки "Финляндский вокзал" до Полюстровского проспекта, далее – по Среднеохтинскому проспекту, шоссе Революции и по своим действующим трассам до конечных остановок "Белорусская улица" и "Пискарёвка".

Автобус №105 - от "Пискарёвки" до Полюстровского проспекта, по Среднеохтинскому проспекту, шоссе Революции, Большеохтинскому проспекту и до "Площади Восстания". Автобус №181 – от "Улицы Стасовой" по той же трассе до конечной остановки "Площадь Репина".

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Фото: Piter.tv

