  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, где построят три газовые автозаправки в Петербурге
Сегодня, 18:45
114
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где построят три газовые автозаправки в Петербурге

0 0

В Приморском районе заправку построят между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова.

В Петербурге построят три газовых автозаправки в Невском, Курортном и Приморском районах. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе Смольного. 

В Приморском районе заправку построят между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова. В Невском газозаправочная станция разместится между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги. В Курортном - между Каугиевской улицей и Левашовским шоссе.

Ранее мусорный завод в Янино приватизируют в этом году. Так, создание АО позволит стать предприятию более самостоятельным, а у города появится возможность получать дивиденды. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: автозаправки, газовые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии