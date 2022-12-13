Стало известно, где построят три газовые автозаправки в Петербурге

В Приморском районе заправку построят между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова.

В Петербурге построят три газовых автозаправки в Невском, Курортном и Приморском районах. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе Смольного.

В Приморском районе заправку построят между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова. В Невском газозаправочная станция разместится между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги. В Курортном - между Каугиевской улицей и Левашовским шоссе.

Ранее мусорный завод в Янино приватизируют в этом году. Так, создание АО позволит стать предприятию более самостоятельным, а у города появится возможность получать дивиденды.

Фото: Piter.tv

