Алексей Кудрин расстроен сделкой между Neste и “Татнефтью”

Эксперт объяснил, чем это грозит свободному рынку страны.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что расстроен сделкой между финской компанией Neste и "Татнефтью". Специалист считает, что иностранные деньги продолжают покидать Россию. Специалист беспокоиться об оттоке капитала из страны. Об этом эксперт написал 5 июля в собственном аккаунте в Twitter.

Из поста Кудрина становится ясно, что теперь бывшими заправками Neste частично будет управлять государство, что является негативным знаком для свободного рынка России.

Напомним, что накануне стало известно о том, что финский бренд автозаправок уходит из России. Все АЗС проданы местной "Татнефти", как и главный терминал в Санкт-Петербурге. В общей сложности переданы 75 объектов, на которых трудоустроено около тысячи сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что банки устранили ошибки в банкоматах во избежании мошеннических операций.

Фото: Вконтакте/Neste Россия