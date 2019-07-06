Банки устранили ошибки в банкоматах во избежании мошеннических операций

Ошибку исправили достаточно быстро, заявил представитель ЦБ.

Центробанк РФ сообщил об исправлении ошибки, позволяющей мошенникам выводить деньги. Логическая ошибка была допущена из-за несовершенства сценариев переводов денежных средств.

Первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что масштаб мошенничества не успел достичь пика, так как с ошибкой справились довольно быстро.

Напомним, по обнаруженной схеме мошенник выбирает вид перевода с карты на карту и указывает номер карты получателя. Терминал направляет сообщения банку отправителю и банку получателю, после чего совершается перевод, но на этом операция не считается завершенной. Банкомат запрашивает у отправителя разрешение на списание комиссии. Отправитель не дает согласия, в результате чего средства должны вернуться в банк-отправитель. Однако после снятия "заморозки", деньги уже выведены с карты.

Видео: Piter.TV