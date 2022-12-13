Мусорный завод в Янино приватизируют в этом году

Власти Петербурга хотят включить в программу приватизации завод по механизированной переработке бытовых отходов МПБО-2 в Янино. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.Об этом рассказали
Согласно документу, завод планируют включить в программу приватизации уже в этом году. После этого ГУП станет акционерным обществом на 100% принадлежащим правительству Петербурга. Так, создание АО позволит стать предприятию более самостоятельным, а у города появится возможность получать дивиденды.
Ранее в Петербурге продолжают работать над мусорной реформой. Начало прошлого года показало, что город был не готов к нововведению. Изменилась ли ситуация сейчас?
Фото: Piter.tv
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