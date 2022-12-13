В Петербурге продолжают работать над мусорной реформой

Начало прошлого года показало, что город был не готов к нововведению. Изменилась ли ситуация сейчас?

Зимой 2022 года жители Петербурга наблюдали за печальными последствиями начавшейся в городе мусорной реформы. На старте нововведение дало сбой, однако с этого момента прошёл уже год. Коллеги из Spb.aif.ru разбирались, удалось ли исправить ситуацию за это время.

Проблему с забитым мусорными контейнерами и разбросанным везде мусорными пакетами успели признать в Смольном. По словам председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Алексея Германа, причинами, по которой произошел мусорный коллапс после Нового года, стали снег, запаркованность и крупногабаритные мусоровозы. Ситуацию удалось выровнять к середине февраля, а в марте устранили и другие трудности, отсчитались чиновники.

Кроме того, с наступившего года в Северной столице изменят схему расчета вывоза мусора. Оплату по нормативу заменят на тариф по фактическому количеству вывезенных отходов. С декабря 2022-ого первый такой договор заключили с ТСЖ "Большая Охта".

Однако для окончательного завершения реформы каждому дому необходимо получить собственную контейнерную площадку, причем на ней должна действовать система раздельного сбора отходов. Первые протесты против меры начались в декабре, когда сразу 3 петербургские ассоциации и УК направили открытое письмо в Госдуму и правительство РФ. По мнению руководства компаний, в городе намеренно усложняют порядок раздельного сбора, нарушаются права собственников.

Наконец, возникают проблемы с размещением комплексов по переработке отходов. Уже известно, что одно из предприятий могут основать в Петергофе: соседство отходов с огромным фонтанным комплексом вызывает вопросы у градозащитников и местных жителей.

Публицист и житель Василеостровского района Юрий Светов считает, что позитивные изменения в реформы все же есть. Мусор начали вывозить более равномерно, нет нагромождения вокруг баков. Тем не менее, эффективность раздельного сбора отходов, который осуществляется в городе, пока вызывает вопросы. Например, горожанам предоставляют контейнеры только для пластика, но не для стекла, железа, бумаги и прочих материалов.

Но еще в советское время эти материалы сортировались отдельно. Работали пункты приема макулатуры, цветного и железного лома, стеклотары. Люди туда сдавали все ненужное и получали за бутылки, банки пусть небольшую, но плату, а за макулатуру – хорошие книги. Стимулов все делать по-новому у обычного человека практически нет...Ведь всем известно, что мусор – это бизнес, и весьма доходный. Но для обычных жителей какая выгода? Говорю не о себе, а картине в целом. Так почему бы операторам, которые работают в данной области, при расчетах с управляющей компанией не учитывать и вклад жителей? Юрий Светов, публицист, житель Василеостровского района

Фото: Пресс-служба Смольного