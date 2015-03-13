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В Петербурге маленький питбуль прокатился на коленях у своего хозяина
Сегодня, 21:18
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В Петербурге маленький питбуль прокатился на коленях у своего хозяина

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Щенок умилил очевидцев.

В Петербурге 16 октября горожане заметили юного питбуля, который ехал на коленях у своего хозяина в автомобиле. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.

Автор публикации в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" умилилась увиденным щенком. Комментаторы под постом также удивились увиденному, но и предупредили, что такая езда небезопасна. 

Ранее кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Фото: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: питбуль, собака, щенок
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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