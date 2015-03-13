В Петербурге маленький питбуль прокатился на коленях у своего хозяина

В Петербурге 16 октября горожане заметили юного питбуля, который ехал на коленях у своего хозяина в автомобиле. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.
Автор публикации в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" умилилась увиденным щенком. Комментаторы под постом также удивились увиденному, но и предупредили, что такая езда небезопасна.
Ранее кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Фото: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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