В Петербурге ликвидируют фабрику "Невский кондитер"

Производство в последнее время перемещалось в Пензу. Видимо, почти окончательно.

В Петербурге ликвидируется компания "ТД "Невский кондитер": информация об этом появилась 6 февраля на портале Федресурса. Судя по сообщениям на сайте самого "Кондитера", в последнее время производство переместилось в Пензу.

Исходя из данных СПАРК, в отдельном петербургском филиале ТД за три года заметно сократился масштаб бизнеса. В апреле 2019 года фирму с упавшей выручкой ликвидировали, присоединив к зарегистрированному в Пензе "Невскому кондитеру". Кроме того, прошлым летом торговый дом открыл производственную площадку в Волхове Ленобласти, с августа новая фабрика уже начала выпуск продукции.

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