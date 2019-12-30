Центр исполнения заказов "Юлмарта" на Пулковском шоссе выставили на продажу

Ранее компания подала заявление о собственном банкротстве.

Торгово-логистический центр компании "Юлмарт" на Пулковском шоссе выставили на продажу, он находится в залоге у одного из петербургских банков.

По данным "Делового Петербурга", объект оценили в 750 млн рублей. В него входит 16,4 тыс. кв. метров складских помещений, 5,8 тыс. кв. метров торгово-административных, а также земельный участок площадью около 50 тыс. кв. метров.

В начале января 2020 компания подала заявление о собственном банкротстве. Проблемы у структуры начались в 2019 году, когда поставщики пытались выручить с компании крупную задолженность, а сама она не могла оплатить поставки товара. Компания стала фигурантом сразу 92 дел, зарегистрированных в суде, их сумма составила полмиллиарда рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что особняк Мясникова на Восстания продали на торгах за 550 млн рублей.

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