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Особняк Мясникова на Восстания продали на торгах за 550 млн рублей
Сегодня, 20:30
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nadezhda_sib

Особняк Мясникова на Восстания продали на торгах за 550 млн рублей

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Три нежилых здания продали с третьего раза.

Исторический особняк на улице Восстания, 45 продали владелице ателье на торгах. По информации "Фонтанки.ру", лот Российского аукционного дома отдали за 550 млн рублей. 

Особняк купца Ивана Мясникова несколько раз выставлялся на торги, однако неудачно. 

Здание в стиле необарокко было построено в середине XIX века. В 2009 году в нем прошла реставрация, объект приспособили под гостиничный комплекс.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КГИОП прокомментировал отсутствие боевых топоров на исторической ограде Александровского парка.

Фото: cirywalls.ru

Теги: аукцион, особняк мясникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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