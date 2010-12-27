На проспекте Науки оперативники ликвидировали подпольное казино

Из трехкомнатной квартиры изъяли 20 игровых автоматов.

Оперативники "экономической" полиции Главка пресекли деятельность незаконного игорного заведения, расположенного в одной из квартир на территории Калининского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольное казино находилось в трехкомнатной квартире на проспекте Науки. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в заведение 18 июня, когда там находились два администратора и пятеро игроков. Из квартиры изъяли 20 игровых автоматов.

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Незаконные организация и проведение азартных игр).

В мае петербуржца оштрафовали за организацию подпольного казино на 550 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области