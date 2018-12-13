Петербуржца оштрафовали за организацию подпольного казино на 550 тысяч рублей

Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый вину признал.

Во вторник, 7 мая, Кировский районный суд Петербурга признал виновным Павла Захаренко в организации подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Как оказалось, подсудимый снял квартиру в доме на проспекте Стачек. Там он установил 20 игровых автоматов, бар с алкоголем, а на входную дверь повесил магнитный замок. Собственник квартиры не знал о казино. Отметим, что в заведении был особый порядок, по которому посетителей пропускали.

Захаренко признал свою вину полностью. Наличие ребенка и отсутствие судимости позволило ему отделаться штрафом в 550 тысяч рублей.

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