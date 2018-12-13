Петербургский суд изменил наказание ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому 

Молодой человек считается отбывшим наказание.

Во вторник, 7 мая, Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел дело уральского ловца покемонов в храме Руслана Соколовского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство адвоката о приведении приговора в соответствие в действующим законодательством в порядке ст.10 УК РФ в отношении осужденного Руслана Соколовского сказано в сообщении

В итоге суд удовлетворил ходатайство. С молодого человека полностью сняли обвинение по статье об возбуждении ненависти и вражды. Отметим, что в данный момент с учетом нахождения под стражей и домашним арестом, Соколовский считается отбывшим наказание.

Напомним, что весной 2017 года блогера Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих. Молодой человек "ловил" покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Кроме того, уральского ловца привлекли к ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, а именно "шпионской ручки". Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Однако, позже наказание смягчили до двух лет и трех месяцев.

В 2018 году президент России подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Из-за этого адвокаты осужденного блогера обратились в суд Петербурга с ходатайством о пересмотре приговора.

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