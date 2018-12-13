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В Петербурге подрядчики Минобороны получили условные сроки за хищение 45 млн рублей
Сегодня, 18:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге подрядчики Минобороны получили условные сроки за хищение 45 млн рублей

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Также подсудимые выплатят штраф в размере 200 тысяч рублей.

Петербургский суд вынес приговор руководству научно-производственного предприятия "Адвент" Николаю Спасскому и Сергею Чакчиру, которые обвинялись в хищении 45 миллионов рублей из контракта с Минобороной. сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, Минобороны заключил с фирмой контракт  на сумму 453 млн рублей на поставку мобильных комплексов для обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности при проведении международных форумов. В качестве аванса ведомство полностью выплатило сумму. 

По условиям контракта, предприятие должно было поставить комплекс мобильный поиска, сбора и контейнирования источников ионизирующих излучений КМ-ПИИ (1 штука), комплекс мобильный радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР (6 штук) и комплекс мобильный специальной обработки КМ-СО (2 штуки)

сказано в сообщении 

В итоге генеральный директор "Адвента" Николай Спасский и исполнительный директор Сергей Чакчир обналичили 10% от сумы договора. Так, 45 млн рублей подсудимые обратили в личное пользование, а оставшуюся часть использовали на выполнение условий договора.

Подсудимые признали свою вину.  Спасский и Чакчир получили  3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также подсудимые выплатят штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что План станции метро "Шуваловский проспект" обойдется Смольному в 18 миллионов рублей

Фото:pixabay

Теги: минобороны, новости спб, общество, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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