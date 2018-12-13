В Петербурге подрядчики Минобороны получили условные сроки за хищение 45 млн рублей

Также подсудимые выплатят штраф в размере 200 тысяч рублей.

Петербургский суд вынес приговор руководству научно-производственного предприятия "Адвент" Николаю Спасскому и Сергею Чакчиру, которые обвинялись в хищении 45 миллионов рублей из контракта с Минобороной. сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, Минобороны заключил с фирмой контракт на сумму 453 млн рублей на поставку мобильных комплексов для обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности при проведении международных форумов. В качестве аванса ведомство полностью выплатило сумму.

По условиям контракта, предприятие должно было поставить комплекс мобильный поиска, сбора и контейнирования источников ионизирующих излучений КМ-ПИИ (1 штука), комплекс мобильный радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР (6 штук) и комплекс мобильный специальной обработки КМ-СО (2 штуки) сказано в сообщении

В итоге генеральный директор "Адвента" Николай Спасский и исполнительный директор Сергей Чакчир обналичили 10% от сумы договора. Так, 45 млн рублей подсудимые обратили в личное пользование, а оставшуюся часть использовали на выполнение условий договора.

Подсудимые признали свою вину. Спасский и Чакчир получили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также подсудимые выплатят штраф в размере 200 тысяч рублей.

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