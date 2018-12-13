План станции метро "Шуваловский проспект" обойдется Смольному в 18 миллионов рублей

Первоначальная стоимость контракта составляла 23,7 миллиона рублей.

Смольный определился с подрядчиком, который займется разработкой проекта проект нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Петербургская компания "Ленметрогипротранс" победила в конкурсе, снизив максимальную стоимость контракта на 6 миллионов рублей. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Заказчиком проекта выступил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Первоначальная стоимость контракта составляла 23,7 миллиона рублей. Выбранный администрацией подрядчик согласился выполнить работы за 17,9 миллионов.

Согласно техническому заданию "Ленметрогипротранс" предстоит выполнить работы по разработке проектной документации строительства новой станции метро от "Комендантского проспекта" до станции "Шуваловский проспект".

Фото: Piter.TV