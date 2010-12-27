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Двое петербуржцев открыли в Приморском районе нелегальное казино
Сегодня, 10:05
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IRINA_CHALKINA

Двое петербуржцев открыли в Приморском районе нелегальное казино

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В настоящее время проводится предварительное следствие.

Правоохранители обнаружили в Приморском районе нелегальное казино. Об этом сообщает пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, игорное заведение располагалось в нежилом помещении по проспекту Королева . По предварительно информации, создали его двое петербуржцев: мужчина и женщина.  В момент рейда в помещении находилось более десяти игроков и два администратора. Полицейские изъяли 28 компьютеров, на которых было программное обеспечением в виде слот-игр.

В данный момент ведется следствие. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургскую пенсионерку обманули и заменили более миллиона рублей на купюры "банка приколов".

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, подпольное казино спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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