Двое петербуржцев открыли в Приморском районе нелегальное казино

В настоящее время проводится предварительное следствие.

Правоохранители обнаружили в Приморском районе нелегальное казино. Об этом сообщает пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, игорное заведение располагалось в нежилом помещении по проспекту Королева . По предварительно информации, создали его двое петербуржцев: мужчина и женщина. В момент рейда в помещении находилось более десяти игроков и два администратора. Полицейские изъяли 28 компьютеров, на которых было программное обеспечением в виде слот-игр.

В данный момент ведется следствие.

Ранее мы сообщали о том, что петербургскую пенсионерку обманули и заменили более миллиона рублей на купюры "банка приколов".

Фото:pixabay