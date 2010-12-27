Петербургскую пенсионерку обманули и заменили более миллиона рублей на купюры "банка приколов"

Полицейские по "горячим следам" задержали двух женщин 43 и 58 лет.

В полицию по Московскому району г. Санкт-Петербурга с заявлением о краже обратилась 89-летняя гражданка. Неизвестные под предлогом замены денежных средств похитили у пенсионерки 1 миллион 300 тысяч рублей. Полицейские по "горячим следам" задержали двух женщин 43 и 58 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, пенсионерке позвонила женщина, которая представилась директором организации по изучению социальной жизни пенсионеров и сообщила о том, что с октября по ноябрь 2019 года будет замена денежных средств. Через некоторое время к пожилой женщине, действительно, пришли и, когда она отвлекалась, неизвестные забрали деньги и оставили "билеты банка приколов".

Сейчас сотрудники полиции выясняют, были ли уже у задержанных похожие эпизоды противоправной деятельности.

Ранее после проверки счетчика пенсионерка в Пушкине "обогатилась" купюрами банка приколов.

Фото: Piter.TV