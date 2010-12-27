После проверки счетчика пенсионерка в Пушкине "обогатилась" купюрами банка приколов

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Жертвой мошенников стала 90-летняя пенсионерка. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявление в полицию от пострадавшей поступило в субботу, 24 августа. Стало известно, что пятью днями ранее в квартиру дома на бульваре Толстого в Пушкине под предлогом проверки электросчетчиков вошла неизвестная женщина.

Она заменила 200 тысяч рублей, находящихся дома, на 260 тысяч рублей купюрами банка приколов.

Возбуждено уголовное дело 159-й статье УК РФ (мошенничество). Полицейские ищут злоумышленницу.

Ранее Piter.TV сообщал, как посетитель храма по улице Коммунаров в Горелово похитил с иконы ювелирные изделия, оставленные в качестве пожертвования прихожанами.

Фото: Pixabay