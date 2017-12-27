В Петербурге осудили участницу банды, создавшей 10 подпольных казино в Петербурге

В Петербурге начались суды над участниками банды, создавшей и "крышевавшей" не менее 10 подпольных казино в Северной столице. Первой приговор получила Ирина Новокрещенова, которую можно назвать "администратором" сети нелегальных игровых центров. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с ограничением свободы на 6 месяцев. Так петербурженка расплатилась за участие в преступной группировке, которая открыла 10 "черных казино" с февраля 2014 по январь 2015 годов.
Калининский райсуд признал даму виновной по статьям ч.2 ст.210, п.а ч.3 ст.171.2 УК РФ. В материалах дела говорится, что Новокрещенова проводила азартные игры, обеспечивала непосредственный доступ посетителей к игровому оборудованию, разъясняла порядок и правила игр, получала денежные средства от посетителей, составляла отчеты о движении денежных средств, передавала выручку инкассаторам для доставления ее руководству преступного сообщества.
Впрочем, суд учел, что Новокрещенова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признала вину и помогала следствию.