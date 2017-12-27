В Петербурге осудили участницу банды, создавшей 10 подпольных казино в Петербурге

Петербурженка Ирина Новокрещенова осуждена за активное участие в жизни подпольных казино города.

В Петербурге начались суды над участниками банды, создавшей и "крышевавшей" не менее 10 подпольных казино в Северной столице. Первой приговор получила Ирина Новокрещенова, которую можно назвать "администратором" сети нелегальных игровых центров. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с ограничением свободы на 6 месяцев. Так петербурженка расплатилась за участие в преступной группировке, которая открыла 10 "черных казино" с февраля 2014 по январь 2015 годов.

Калининский райсуд признал даму виновной по статьям ч.2 ст.210, п.а ч.3 ст.171.2 УК РФ. В материалах дела говорится, что Новокрещенова проводила азартные игры, обеспечивала непосредственный доступ посетителей к игровому оборудованию, разъясняла порядок и правила игр, получала денежные средства от посетителей, составляла отчеты о движении денежных средств, передавала выручку инкассаторам для доставления ее руководству преступного сообщества.

Впрочем, суд учел, что Новокрещенова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признала вину и помогала следствию.

Других членов преступной группы будут судить отдельно. Их казино располагались по адресам: Финский пер., д. 9; Мучной пер., д. 7; пр. Луначарского, д. 15, корп. 1; ул. Коллонтай. д. 17, корп. 2; Невский пр., д. 81; пр. Просвещения, д. 33. корп. 1; пр. Просвещения, д. 34; 6-я линия, Васильевский остров, д. 17; ул. Рубинштейна, д. 1/43; Комендантский пр., д. 10, корп. 1. Участниками преступного сообщества был получен совокупный доход в сумме не менее 18 000 000 рублей.