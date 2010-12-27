Петербурженку задержали за организацию подпольного онлайн-казино

В Санкт-Петербурге прикрыли онлайн-казино в квартире жилого дома.

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая организовала подпольное online- казино в квартире жилого дома.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что организатором подпольной игры оказалась 43-летняя петербурженка. В сомнительном бизнесе ей помогали подельники. Известно, что посетителям предлагали принять участие в играх на просторах интернета.

В ходе работы полицейские обнаружили в квартире 19 стационарных компьютеров, с их помощью клиенты выходили в сеть и играли в азартные игры. В результате, следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски о других подобных эпизодах преступной деятельности женщины.