Неву в нескольких районах Петербурга очистили от нефтяных пятен

Нефепродукты стекли в реку с дорог после дождей.

Акваторию Невы в нескольких районах Петербурга избавили от нефтяных пятен. О загрязнении воды аварийной экологической службе города накануне сообщили местные жители, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Пятна заметили на участке реки от моста Александра Невского до Большеохтинского моста, недалеко от проспекта Обуховской обороны и на Свердловской набережной в створе улицы Ватутина. Нефтяную пленку обработали активной пеной, а нефтеразливы ликвидировали. Специалисты предположили, что нефтепродукты попали в воду с дорог, смытые мощными дождями.

Ранее мы писали, что петербуржцев обеспокоил цвет воды в Мурзинке.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию