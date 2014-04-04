С конца августа в Петербурге убрали 45 точек незаконной уличной торговли

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

С конца августа сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) убрали 45 точек незаконной уличной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проверки проходили в Центральном, Невском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском, Василеостровском и Московском районах. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

В Петербурге недопустима стихийная торговля на улицах. Нельзя где попало устанавливать лотки и прилавки, торговать с нарушением санитарно-эпидемических требований, правил землепользования и благоустройства. Недобросовестных предпринимателей будем наказывать. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в центре Петербурга опечатали два заведения после рейда Смольного.

Фото: пресс-служба Смольного