  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ликвидировали 25 нелегальных ларьков
Сегодня, 12:25
211
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ликвидировали 25 нелегальных ларьков

0 0

Палатки демонтировали. Оборудование "бизнесменов" арестовали.

В Петербурге проверили улицы, на которых нелегально работали ларьки и автолавки. Сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

Участники рейда освободили 25 земельных участков, на которых размещались автолавки и торговые павильоны. У владельцев не было необходимых документов, разрешающих заниматься торговлей. Некоторые продавцы продавали алкоголь без лицензии. 

Палатки демонтировали. Оборудование "бизнесменов" арестовали.

Ранее на Piter.tv: потери бюджета от нелегального табака в 2022 году составят 113 млрд руб.

Фото: ВКонтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб 

Теги: благоустройство, ликвидация ларьков, нелегальные ларьки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии