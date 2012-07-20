В Петербурге ликвидировали 25 нелегальных ларьков

Палатки демонтировали. Оборудование "бизнесменов" арестовали.

В Петербурге проверили улицы, на которых нелегально работали ларьки и автолавки. Сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Участники рейда освободили 25 земельных участков, на которых размещались автолавки и торговые павильоны. У владельцев не было необходимых документов, разрешающих заниматься торговлей. Некоторые продавцы продавали алкоголь без лицензии.

Палатки демонтировали. Оборудование "бизнесменов" арестовали.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб