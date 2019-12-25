Потери бюджета от нелегального табака в 2022 году составят 113 млрд руб

Петербург и Ленобласть занимают лидирующие позиции по Северо-Западу в доле нелегального оборота табачной продукции.

На прошедшем круглом столе "Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Северо-Западного Федерального Округа" были озвучены предполагаемые потери государства от нелегального оборота сигарет. В пресс-службе ассоциации малоформатной торговли (АМТ) отметили, что в 2022 году потери могут составить 113 млрд рублей.

Доля нелегального оборота табачной продукции в Северо-Западном федеральном округе в этом году составила 14,4%. Отмечается, что ситуация с рынком нелегального табака в СЗФО хуже, чем в среднем по стране. Доля нелегальной продукции в этом году выросла до 12,1%, а это – 1,3 млрд пачек контрафакта и контрабанды.

В отдельных регионах Северо-Запада нелегальный рынок табака близится к рекордным показателям. Так в Ленинградской области нелегальные сигареты занимают 18,9% рынка, в Санкт-Петербурге – 18,8%, Псковской области – 24,6%, а в Новгородской области – 43,6%.

Чиновники думают, как бороться с нелегальным оборотом сигарет. Так, было предложено перераспределить части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в региональные – в качестве стимулирующей меры для субъектов Федерации в плане борьбы с нелегальным оборотом сигарет. Предполагается, что распределение доходов стимулирует субъекты Федерации "активнее работать "на улице", как это было с алкоголем с 2016 года".

Представители федеральной и региональной власти, контрольно-надзорных органов и крупнейших производителей табачной продукции констатируют, что для борьбы с контрафактом и контрабандой необходимо проводить взвешенную акцизную политику, дать регионам дополнительные стимулы, отменить мораторий на внеплановые проверки бизнеса и усилить системную работу правоохранителей "на местах". пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли (АМТ)

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