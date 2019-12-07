Видео: в Петербурге легковушка влетела в колонну ОМОН

Авария произошла на Петроградской набережной.

Вечером, 6 декабря, на Петроградской набережной автомобиль врезался в колонну ОМОН, рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Колонна автомобилей ОМОН двигалась по перекрестку Петроградской набережной с улицей Куйбышева с включенными свето-звуковыми сигналами. Как видно на видео с места аварии, водитель "Lada" выехал со стороны Сампсониевского моста и не заметил сигналов. В результате легковушка влетела в машину сопровождения.

Пострадавших в аварии нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Стачек автомобиль провалился в яму.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"