Черный "Субару" перевернул иномарку на Английском проспекте и съехал в Мойку

Пьяного водителя доставали прохожие и спасатели.

Вечером 26 марта в воду реки Мойки упал легковой автомобиль. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, перед тем, как угодить в воду, черный "Субару" успел стать виновником ДТП на Английской набережной. Момент самого падения не попал на городские камеры видеонаблюдения, Piter.TV показывает кадры предшествующей падению в реку аварии, а также отъезда скорой помощи с водителем "Субару" на борту.

Как заметно на видео, черная машина пролетает перекресток на большой скорости, игнорируя красный сигнал светофора и плотный поток автомобилей, и врезается в белый "Мицубиси". Иномарка от удара переворачивается и ложится на бок, а виновник аварии продолжает двигаться, но уже на сниженной скорости. Пропав из поля зрения камер, машина съехала в реку, пробив ограждение – об автомобиле в воде спасателям и полиции сообщили очевидцы. Известно, что горожане с помощью веревок и гидрокостюмов сами пытались вытащить из машины водителя, в итоге из разбитого окна автомобиля мужчину выудили спасатели. 55-летний автомобилист был пьян, его госпитализировали с переохлаждением, других травм мужчина не получил.

О состоянии водителя перевернувшегося "Мицубиси" пока ничего не известно. Нет сведений также о том, пострадали ли от поездок пьяного лихача другие автомобили.

А утром того же дня водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал на лед реки Пряжки.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Екатерина Бочкарева