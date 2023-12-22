В Петербурге курят 29 процентов жителей

Средний возраст начала курения в Северной столице составляет 19,4 года.

В Петербурге доля активных потребителей табака составляет 29,3% взрослого населения города. К такому результату пришли исследователи Городского центра медицинской профилактики после экспресс-анализа, проведенного в 2023 году.

Более 28% участников исследования употребляют курительный табак. Средний возраст начала курения в Северной столице составляет 19,4 года.

За год курить бросили 28,6% жителей. Интенсивность курения в 2023 году снизилась с 17 до 14 сигарет в день. Однако и эти показатели нельзя назвать положительными.

Курение – основная причина преждевременной смертности. По нашей статистике курильщики в подавляющем большинстве не доживают до 75 лет, утверждает Сергей Репешов, заведующий отделом мониторинга здоровья населения. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

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