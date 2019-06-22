В Петербурге краденые ордена вице-адмирала предложили купить "архангелу" от ВМФ

Полиция поймала и продавца, и человека, укравшего госнаграды.

В Петербурге ордена вице-адмирала предложили купить "архангелу" от ВМФ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". По данным издания, моряку-подводнику Игорю Курдину пытались продать государственные награды участника Советско-японской войны. Однако на сделку клиент пригласил оперативников из Кронштадта. Сама операция прошла в центре Петербурга.

Известно, что мошенник пытался реализовать коллекцию наград вице-адмирала Георгия Неволина. За 26 орденов он надеялся получить 200 тысяч рублей. Он прислал фотографии имеющихся предметов, орденскую книжку и удостоверения. Кудрин связался с сыном покойного героя. Оказалось, что на самом деле коробку с орденами украли из семьи. Это произошло в 2019 году, когда в квартире проводился ремонт. По сведениям от "Фонтанки.ру", полиция провела операцию с участием "тайного покупателя". Деньги на нее выделил сам сам вице-адмирала.

Встреча с продавцом проводилась в одном из кафе. Мошенник сразу признался, что не имеет отношения к краже. Он выкупил награды у строителя. Сейчас установлена личность рабочего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Продавец проходит по статье за сбыт официальных документов и госнаград.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин присвоил звание Героя труда академику Велихову.

Фото: Piter.tv

