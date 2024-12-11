Владимир Путин наградил орденами петербуржцев за заслуги перед Отечеством

Глава государства отметил заслуги сразу нескольких жителей Петербурга.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о награждении орденами и медалями выдающихся деятелей различных профессий. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский удостоен ордена Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждён заместитель президента, председатель правления "Ростелекома" в Санкт-Петербурге Игорь Ляпунов. Медалью "За храбрость" II степени награждён сапёр инженерно-саперного отдела АО "Национальный центр гуманитарного разминирования" из Северной столицы Дмитрий Ковальчук.

Указ президента свидетельствует о признании государством значительного вклада награждённых в развитие различных сфер деятельности и их заслуг перед Отечеством.

Ранее Piter.TV сообщал, что 34 петербургских студента получили президентские стипендии в 2024 году.

Фото: kremlin.ru