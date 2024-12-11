34 петербургских студента получили президентские стипендии в 2024 году

Стипендиатами Правительства России стали 64 учащихся петербургских вузов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с представителями 35 ведущих петербургских вузов. На собрании, проходящем в "Военмехе", градоначальник обсудил меры правительственной поддержки студентов города, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Наш город по праву носит звание студенческой столицы страны. Порядка 400 тысяч студентов учатся сегодня в Петербурге. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическое лидерство России. Вы – будущие учёные, специалисты в самых важных отраслях, и решать её в ближайшие годы предстоит, в том числе, вам. А задача города - обеспечить вам наилучшие условия для учебы и научной работы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города напомнил участникам встречи, что Администрация регулярно выделяет гранты на исследовательские проекты и награждает авторов лучших заказных дипломных работ. Смольный выдает лучшим студентам стипендии городского правительства, а также проводит олимпиады и конкурсы.

По словам губернатора, в 2024 году 34 студента из вузов Северной столицы получили стипендии Президента РФ, а еще 64 стали носить звания стипендиатов Правительства России.

Ранее мы рассказывали, что в университетах Северной столицы планируют создать комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до трех лет.

Фото: Piter.TV