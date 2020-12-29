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Студентам из Петербурга предстоит сдавать зимнюю сессию удаленно
Сегодня, 15:01
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IRINA_CHALKINA

Студентам из Петербурга предстоит сдавать зимнюю сессию удаленно

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Решение о продлении удаленки пока не принималось.

Студенты из петербурга будут сдавать зимнюю сессию до 6 февраля удаленно. На удаленном обучении ВУЗы Москвы и Петербурга указом Минобра находятся с 30 ноября.

Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса. Официально "удалёнка" для студентов закончится 6 февраля. Однако Минобрнауки предстоит ещё оценить ситуацию с коронавирусом в Петербурге и Москве. 

Напомним, что сегодня в Северной столице зафиксировали 3004 новых случая заражения коронавирусом. По всей России за последние сутки подтверждена смерть 436 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что школы Петербурга очно возобновят работу 11 января.

Фото: pixabay

Теги: зимняя сессия, студенты петербурга, удаленное обучение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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