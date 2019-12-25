В Ленобласти отправлены на удалёнку почти 70 классов

Сложная ситуация сложилась лишь в двух школах – в Киришском и Выборгском районах.

В Ленобласти на дистанционное обучение отправлены около 70 школьных классов. Об этом сообщили на заседании правительства региона.

Из-за коронавируса закрылись 36 классов в 19 школах в пяти районах области. На дистанционном обучении находятся 973 школьника. Также дома находятся 454 ребенка из детсадов. Помимо этого, по ОРВИ закрыт 31 класс в 14 школах и 39 групп в 32 в детсадах.

По данным государственного санитарного врача по Ленобласти Ольги Историк, ситуация в регионе "не взрывная". Сложная ситуация сложилась лишь в двух школах – в Киришском и Выборгском районах.

Ранее студенты СПбГУ пожаловались на бесконечную дистанционку.

Фото: pexels