Студенты СПбГУ пожаловались на бесконечную дистанционку

Пока родители платят сотни тысяч рублей за обучение, вуз проводит "одно очное занятие раз в две недели".

Студенты нескольких факультетов СПбГУ выразили недовольство по поводу смешанного формата обучения. Некоторые из них ездят в университет лишь раз в неделю, в то время как у друзей в других вузах нормальный очный формат, пишет "Фонтанка".

По словам студентов, подавляющее количество занятий в вузе проходит в дистанционном формате. Родители платят сотни тысяч рублей за обучение и начинают задавать вопросы, почему проходит лишь "одно очное занятие раз в две недели".

Студент 3 курса экономического факультета СПбГУ сообщил "Фонтанке", что за первые две недели нового учебного года у него было только одно очное занятие. Хотя изначально студентам обещали смешанный формат обучения: лекции – дистанционно, а практические занятия – в аудиториях. По словам собеседника издания, на все претензии с просьбой вернуть привычный формат руководство вуза сухо ссылается на эпидемиологические требования.

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