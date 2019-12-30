Путин присвоил звание Героя труда академику Велихову

Российский президент Владимир Путин присвоил звание "Герой труда" отечественному ученому Евгению Велихову. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации РФ.
В тексте документа отмечается, что академику присвоено это звание"за особые трудовые заслуги перед государством и народом".
Евгений Велихов – выдающийся российский ученый ядерщик, физик-теоретик. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". С 2010 года Велихов является членом Консультативного научного Совета Фонда "Сколково".
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Фото: Global Look Prees (© Andrei Solomonov)
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