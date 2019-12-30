Путин присвоил звание Героя труда академику Велихову

Указ президента РФ размещен на официальном сайте, где публикуется правовая информация.

Российский президент Владимир Путин присвоил звание "Герой труда" отечественному ученому Евгению Велихову. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации РФ.

В тексте документа отмечается, что академику присвоено это звание"за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Евгений Велихов – выдающийся российский ученый ядерщик, физик-теоретик. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". С 2010 года Велихов является членом Консультативного научного Совета Фонда "Сколково".

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Фото: Global Look Prees (© Andrei Solomonov)