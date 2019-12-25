В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тыс. человек при неконтролируемой ситуации

Пик заболевания обычно приходится на 45-й день с первого подтвержденного случая.

В Смольном занимаются прогнозированием эпидемиологической ситуации в Петербурге, связанной с коронавирусом. На самом пике эпидемии количество заразившихся может достигнуть 120 тыс. человек. Но в том случае, если ситуация будет носить неуправляемый характер. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Представитель Смольного отметил, что пока Петербург находится в более щадящей ситуации, чем Москва. Однако Северная столица является вторым мегаполисом в стране. Главной задачей остается оттянуть пик заболевания. Обычно он приходится примерно на 45-й день с момента первого подтвержденного случая. В Петербурге он случился 4 марта.

Несмотря на то, что защитные меры помогли, в городе все равно будут тысячи заболевших, сказал Княгин.

На данный момент в городе известно о 799 случаях заболевания, 163 человека выздоровели.

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